Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Verletzter

Greiz (ots)

Greiz. Am 12.08.2024 gegen 13:25 Uhr befuhr eine 17-jährige Mopedfahrerin den Neustadtring in Greiz, als sie aus ungeklärter Ursache plötzlich ins Schlingern kam und stürzte. Bei dem Unfall verletzte sie sich so schwer, dass ein Rettungshubschrauber sie in ein Klinikum ausflog. Der Neustadtring war kurzzeitig voll gesperrt. Die PI Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. <BF>

