LPI-G: Ermittlungen gegen 58-Jährigen eingeleitet

Gera (ots) - Gera: Ein 54 Jahre alter Mann sitzt seit Ende letzter Woche in Haft und muss sich nunmehr für einen Fahrzeugdiebstahl strafrechtlich verantworten. Am Donnerstagabend (08.08.2024), kurz vor 23:00 Uhr stahl er einen in der Karl-Matthes-Straße in Gera abgestellten Pkw Toyota und fuhr mit diesem davon. Womit er nicht rechnete - die Eigentümer des Fahrzeuges bemerkten die Tat und informierten die Polizei. Unverzüglich rückten Einsatzkräfte aus und fahndeten ...

mehr