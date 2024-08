Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugdieb in Haft

Gera (ots)

Gera: Ein 54 Jahre alter Mann sitzt seit Ende letzter Woche in Haft und muss sich nunmehr für einen Fahrzeugdiebstahl strafrechtlich verantworten. Am Donnerstagabend (08.08.2024), kurz vor 23:00 Uhr stahl er einen in der Karl-Matthes-Straße in Gera abgestellten Pkw Toyota und fuhr mit diesem davon. Womit er nicht rechnete - die Eigentümer des Fahrzeuges bemerkten die Tat und informierten die Polizei. Unverzüglich rückten Einsatzkräfte aus und fahndeten nach dem Flüchtigen, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Straßen in Gera-Lusan fuhr. In der Eiselstraße fanden die Beamten das gestohlene Fahrzeug unverschlossen und leer auf. In Unterstützung eines Polizeihundes konnte der 54-jährige Fahrzeugdieb schließlich in unmittelbarer Nähe gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen einer Haftvorführung am Folgetag (09.08.2024) erging schließlich Haftantrag, sodass er in eine JVA überstellt. (RK)

