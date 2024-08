LPI-G: Sachbeschädigung

Plauen / Elsterberg / Greiz (ots) - Ein 17-jähriger Yamaha-Fahrer wurde am Samstagabend gegen 18:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der junge Mann war auf der B92 zwischen Elsterberg und Plauen unterwegs. In einer Linkskurveverlor der junge Fahrer die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahranfänger verletzte sich am Bein. Am Motorrad entstand Sachschaden. Rückfragen ...

