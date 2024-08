Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickdiebstahl zum Nachteil älterer Damen

Schmölln (ots)

Am 11.08.2024 wurden am Abend zwei Diebstähle von Bargeld und Schmuck bei der Polizei angezeigt. Eine 86-jährige Dame in der Sommeritzer Straße erhielt an diesem Tag gegen 11:30 Uhr Besuch in ihrer Wohnung von einer angeblichen Spendensammlerin. Während diese Täterin die Geschädigte ablenkte, verschaffte sich eine weitere Person Zugang zur Wohnung und stahl eine Geldkassette mit Bargeld, Sparbuch sowie Schmuck aus dem Schlafzimmer. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich eine weitere 88-jährige Geschädigte aus der Sommeritzer Straße, welcher ebenfalls zur Mittagszeit mit der gleichen Begehungsweise Schmuck aus der Wohnung gestohlen worden war. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen zu den Diebstählen gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0207110/2024 in Verbindung zu setzen.

