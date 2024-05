Feuerwehr Bremen

FW-HB: Dach von Wohnhaus steht in Flammen, Garage in Vollbrand - und vieles mehr

Bremen (ots)

Der Donnerstagvormittag, 16.05.2024, forderte die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr an unterschiedlichen Einsatzorten. In der Brunnenstraße im Steintorviertel brannte das Dach eines Wohnhauses, die Flammen schlugen auch auf angrenzende Wohngebäude über. Fast parallel und nur wenige hundert Meter entfernt in der Meinkenstraße stand eine Garage in Vollbrand. Das waren aber nicht die einzigen Brandereignisse innerhalb weniger Stunden.

Als gegen 10:50 Uhr mehrere Notrufe zu einem Feuer im Dachbereich des Wohngebäudes in der Brunnenstraße in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle eingingen, alarmierten die Einsatzsachbearbeiter Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Bremen-Arsten zu dem Einsatzort im Herzen des Bremer "Viertels". Die ersten Kräfte vor Ort bestätigten die Eindrücke: Das Dach eines zweigeschossigen Gebäude stand in Flammen, das Feuer griff auf die Fassade des Wohnhauses links daneben über und ließ Fenster in den Nachbargebäuden auf beiden Seiten bersten. Zwei Trupps gingen zur Brandbekämpfung in die Gebäude vor, weitere Kräfte brachten für Löschmaßnahmen von außen zwei Drehleitern in Stellung.

So bekamen die Feuerwehrleute den Brand relativ schnell unter Kontrolle. Doch es folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten. Dafür mussten die Kräfte Teile der Dachkonstruktionen aufnehmen, um Glutnester zu erkunden. Immer wieder stießen sie - insbesondere auch in den Nachbargebäuden - auf Glutnester und anhaltende Rauchentwicklung.

Nach abschließenden Kontrollen mit Wärmebildkameras und umfangreichen Logistik- und Hygienemaßnahmen konnte der Einsatz schließlich gegen späten Mittag zunächst beendet werden.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 7, der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Arsten und später auch der FF Neustadt. Zudem Einsatzführungsdienste, Logistikfahrzeuge und Einsatzkräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Herzlichen Dank an die Polizei für die Unterstützung in der Absicherung der Einsatzstelle, an die BSAG für die sehr schnelle Erdung der Straßenbahn-Oberleitung und - ganz bemerkenswert - an einen Bürger, der mittels einer Sicherung ausgeholfen hat, um einen Defekt an einem Feuerwehrfahrzeug zu beheben.

Während die Einsatzmaßnahmen in der Brunnenstraße noch liefen, geriet in der Meinkenstraße (nahe der Kohlhökerstraße) eine Garage in Brand. Einsatzkräfte der Wachen 1 und 7, der FF Neustadt und der Einsatzleitdienst waren vor Ort. Mit gezielter Brandbekämpfung bekamen sie den Brand schnell unter Kontrolle. Aber auch hier zogen sich die Nachlöscharbeiten einige Zeit hin.

Im Bremer Osten, genauer in Arbergen, brannte indes ein Schuppen. Hier kamen Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 3 und 4 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Osterholz zum Einsatz.

Und in einem Ausbildungszentrum am Flughafendamm gab es einen Kleinstbrand an einem Elektronikgerät. Ersteintreffend waren hier Kräfte der Flughafenfeuerwehr, weitere Einheiten mussten dann auch nicht mehr tätig werden.

Eingerahmt wurde der einsatzreiche Vormittag von einzelnen Gebüsch- und Mülleimerbränden. Ein wirklich "wilder" Donnerstag.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell