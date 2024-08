Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Straßenbahn

Gera (ots)

Gera: Zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Opel (Fahrer 26) und einer Straßenbahn (Fahrer 32) kam es gestern Abend (12.08.2024), gegen 17:20 Uhr in der Berliner Straße Ecke Franz-Petrich-Straße. Beim Einfahren nach links auf die Berliner Straße kollidierte der Pkw schließlich mit der herannahenden Bahn, sodass der Opel nicht mehr fahrbereit war. Auch an der Straßenbahn entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Der 26-jährige Pkw-Fahrer wurde zudem leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. In der Bahn selbst wurden keine Verletzten verzeichnet. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell