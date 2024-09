Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Vorfahrt missachtet

Etwa 18.000 Euro Schaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Giengen.

Kurz nach 12 Uhr befuhr eine 42-Jährige mit einem Hyundai die Straße In den Wachsäckern. An der Kreuzung fuhr die Hyundai-Fahrerin geradeaus in Richtung Hermann-Löns-Straße weiter. Dabei übersah sie wohl eine von links kommende 38-Jährige mit einem Mercedes. Die befand sich auf der Steigstraße und hatte Vorfahrt. Die beiden Autos stießen in der Kreuzung zusammen. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Hyundai auf rund 8.000 Euro, den am Mercedes auf ca. 10.000 Euro.

