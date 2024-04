FW Mainz: Feuerwehr rettet Kind von Spielplatzrutsche

Mainz-Mombach (ots) - Am Abend kam es um ca. 20:20 Uhr im Mainzer Ortsteil Mombach zu einem Küchenbrand. Die Mieterin einer Wohnung "Am Lemmchen" meldete sich bei der Feuerwehrleitstelle und berichtete, dass es in ihrer Wohnung in der Küche brennt und sie sich in einen rauchfreien Raum retten konnte. Daraufhin alarmierte der Disponent umgehend die Kräfte der Feuerwache 1 und 2 sowie die Freiwillige Feuerwehr ...

