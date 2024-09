Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berghülen - Nicht auf den Verkehr geachtet

In den Gegenverkehr geriet ein 27-Jähriger am Mittwoch bei Berghülen.

Gegen 7.45 Uhr fuhr der 27-Jährige von Berghülen in Richtung Bühlenhausen. Kurz vor Bühlenhausen wollte ein 79-jähriger Toyota-Fahrer ordnungsgemäß nach links abbiegen. Das bemerkte der Fahrer Seat zu spät. Der 27-Jährige wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus und prallte mit einem entgegenkommenden BMW eines 26-Jährigen zusammen. Nach dem Zusammenstoß geriet der Seat nach rechts und prallte gegen den Toyota. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Hier war keine medizinische Behandlung notwendig. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf 45.000 Euro.

