Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Schwerer Motorradunfall auf Bremer Straße

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Bohmte zu einem schweren Verkehrsunfall. Um 16:30 Uhr kollidierte auf der Bremer Straße in Höhe der Hausnummer 6 aus bisher unbekannter Ursache ein Motorradfahrer mit einem Auto. Dabei wurde der 25-jährige Motorradfahrer aus Bad Essen lebensgefährlich verletzt. Der 68-jährige Autofahrer aus Stemwede erlitt einen Schock. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war der Bauhof der Gemeinde Bohmte vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell