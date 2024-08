Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Brand auf Campingplatz - eine Person schwer verletzt - vierstelliger Sachschaden

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag kam es auf einem Campingplatz in Hagen in der Straße Am Höhneberg zu einem Brand. Gegen 22 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Campinggast ein Feuer auf der Parzelle seines Nachbarn. Nach dem der Entdecker seinen Nachbarn geweckt hat, löschten die Männer den brennenden Abfallbehälter gemeinsam. Durch den Brand bzw. das Löschen des Brandes wurde der 53-jährige Bewohner des beschädigten Vorzelts schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-jährige Brandentdecker blieb unverletzt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Hagen a.t.W. vor Ort. Durch den Brand entstand Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

