POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Versehen - Jugendliche sprühten Pfefferspray in Kaufhaus - Vier Verletzte

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Großen Straße zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Gegen 15.30 Uhr sprühten drei 15-jährige Jugendliche versehentlich Pfefferspray (Tierabwehrspray) in einem Laden gegenüber eines Schuhgeschäfts. Vier Kundinnen im Alter von 26 bis 60 Jahren erlitten leichte Atemwegsreizungen und wurden vom Rettungsdienst behandelt, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus. Die Jugendlichen flüchteten zunächst in unbekannte Richtung, wurden jedoch kurz darauf von Fahndungskräften in der Nähe gestellt. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

