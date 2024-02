POL-MFR: (120) Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 6

Neustadt an der Aisch (ots) - Am Freitagnachmittag (02.02.2024) ereignete sich ein Scheunenbrand in Diespeck (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim). Ein 40-jähriger Mann, welcher möglicherweise den Brand verursachte, konnte festgenommen werden. Gegen 15:00 Uhr brach in einer Scheune in der Bamberger Straße ein Brand aus. Den alarmierten Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren gelang es das Übergreifen der ...

