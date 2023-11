Selfkant-Süsterseel (ots) - Autodiebe stahlen am 19. November (Sonntag) kurz vor Mitternacht einen An der Waldschänke abgestellten schwarzen Pkw der Marke Lexus. Der Wagen konnte jedoch später in den Niederlanden aufgefunden und sichergestellt werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

