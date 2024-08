Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bierflasche zerstört Schaufenster in der Johannisstraße - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Osnabrücker Innenstadt zu einer Sachbeschädigung. Zwischen 19:30 Uhr und 07:30 Uhr warf ein Unbekannter eine Bierflasche in das Schaufenster eines Geschäfts in der Johannisstraße und flüchtete im Anschluss unerkannt. Durch den Wurf der Bierflasche ging das Schaufenster zu Bruch. Personen, die Hinweise zum Täter oder sonstige Hinweise abgeben können, werden gebeten sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0541/327 2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell