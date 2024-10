Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehr gefährdet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Crawinkel - Landkreis Gotha (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr auf der Kreisstraße 30 zwischen den Ortslagen Gossel und Crawinkel von einem braunen Pkw Ford gefährdet. Der Ford fuhr in Fahrtrichtung Crawinkel und geriet hierbei mehrmals in den Gegenverkehr. Um drohende Unfälle zu vermeiden, mussten entgegenkommenden Fahrzeuge teilweise in den Straßengraben ausweichen. Die Polizei sucht auf diesem Wege nach weiteren Zeugen oder Geschädigten. Wer ebenfalls Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten sich beim Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0258697/2024 zu melden. (ml)

