Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spaziergänger mit Regenschirm löst Polizeieinsatz aus

Schönau vor dem Walde - Landkreis Gotha (ots)

Ein Spaziergänger löste am Samstagnachmittag in der Engelsbacher Straße einen Polizeieinsatz aus. Zeugen hatten zuvor gesehen, wie der Mann augenscheinlich ein Samuraischwert mit sich führte und gingen von einer Gefahrenlage aus. Mehrere Funkstreifenwagen kamen in der Folge zum Einsatz. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten den Spaziergänger schließlich auf einer Bank sitzend fest. Der 30-Jährige führte lediglich einen Regenschirm mit sich, welcher allerdings in seiner Form und Beschaffenheit einem Samuraischwert sehr ähnlich sah. Nachdem der Mann belehrt worden war, führte er seinen Spaziergang fort. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell