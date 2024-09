PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: PRESSEMELDUNG von Samstag, den 21.09.2024, 11:30 Uhr bis Sonntag, den 22.09.2024, 12:00 Uhr

Hofheim (ots)

Straftaten

Mehrere versuchte Einbruchsdiebstähle aus Keller in einem Mehrfamilienhaus

Tatzeit: Freitag, 20.09.2024, 22:30 Uhr - Samstag, 21.09.2024, 11:30 Uhr Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Kapellenstraße

Ein bislang unbekannter gelangt auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus. Dort hebelt er insgesamt vier Kellerabteile und den gemeinschaftlich genutzten Fahrradkeller auf. Bei einem Kellerabteil versucht UT zu hebeln, schafft dies allerdings nicht. Es konnte nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde.

Die zuständige Polizeistation in Flörsheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06145 54760 entgegen.

Einbruchsdiebstahl aus Keller

Tatzeit: Freitag, 20.09.2024, 20:00 Uhr - Samstag, 21.09.2024, 13:30 Uhr Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Quellenstraße

Ein bislang unbekannter Täter gelang auf unbekannte Weise in die Tiefgarage. In weiterer Folge durchsuchte dieser den angegangenen Parkplatz nach möglichem Stehlgut. Der Täter entwendete vier Räder. Anschließend entfernte sich er auf unbekannte Weise, in unbekannte Richtung. Das Stehlgut wird auf ca. 800 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Flörsheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06145 54760 entgegen.

Ladendiebstahl

Tatzeit: Samstag, 21.09.2024, 20:15 Uhr

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Burgeffstraße, Netto

Ein bislang unbekannter Täter begab sich in den Supermarkt, ging mit einem Joghurt in den Kassenbereich und gab vor diesen bezahlen zu wollen. Als die Kassiererin die Kassenschublade öffnete, griff der Täter unvermittelt in die Schublade, entwendete etwa 1.800 EUR Bargeld in Scheinen und flüchtete aus dem Supermarkt. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 165 cm groß - schwarze Kleidung - Basecap

Die zuständige Polizeistation in Flörsheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06145 54760 entgegen.

Diebstahl von Fahrrädern aus Tiefgarage

Tatzeit: Freitag, 09.08.2024, 09:00 Uhr bis Samstag, 21.09.2024, 15:00 Uhr Tatort: 65779 Kelkheim, Frankfurter Straße

Ein bislang unbekannter Täter betrat die untere Parkebene des Parkhauses. Anschließend verschaffte sich er auf unbekannte Weise Zutritt in das Innere der verschlossenen Garage des Geschädigten. Der Täter entwendete das nicht gesicherte Pedelec, sowie ein weiteres Gravelbike und entfernte sich von der Tatörtlichkeit. Im selben Parkhaus kam es zu einem weiteren besonders schweren Fall des Fahrraddiebstahls. Die Höhe des Stehlgutes wird auf ca. 7500 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Kelkheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06195 67490 entgegen.

Diebstahl von Fahrrad

Tatzeit: Freitag, 20.09.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 21.09.2024, 10:00 Uhr Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Am Untertor

Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Pedelec (beiges Cube Nuride Hybrid) der Geschädigten, welches mittels eines Schlosses an einem Fahrradständer gesichert war. Das Stehlgut wird auf ca. 2500 EUR geschätzt. Es entstand kein Sachschaden.

Die zuständige Polizeistation in Flörsheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06145 54760 entgegen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Tatzeit: Sonntag, 22.09.2024, 02:38 Uhr

Tatort: 65817 Eppstein, Hauptstraße

Eine 62-jähriger Fahrzeugführerin aus Niedernhausen konnte im fließenden Verkehr angehalten und anschließend kontrolliert werden. Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Fahrzeugführerin wurde zur PSt. Kelkheim sistiert. Hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt, weiterhin wurde eine Anzeige gefertigt und der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Unfallzeit: Samstag, 21.09.2024, 19:00 Uhr Unfallörtlichkeit: 65719 Hofheim, L3017

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Hattersheim mit seinem Motorrad (Honda in schwarz) die L3017 aus Richtung Wildsachsen in Richtung Bremthal. Das Vorderrad des Motorrades blockierte, vermutlich durch einen Stein. Dadurch kam es zum Sturz. Hierdurch wurde der Fahrer leicht verletzt. Nach einer medizinischen Versorgung konnte er vor Ort wieder entlassen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000 EUR.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Unfallzeit: Samstag, 21.09.2024, 15:37 Uhr Unfallörtlichkeit: 65830 Kriftel, Immanuel-Kant-Straße / Schillerstraße

Ein 10-jähriger aus Kriftel befährt mit seinem Fahrrad die "Immanuel-Kant-Straße" in Kriftel in Richtung "Schillerstraße" und beabsichtigt nach rechts in diese abzubiegen. Ein 41-jähriger aus Kriftel befährt mit seinem PKW (roter VW Passat) die "Schillerstraße" in Richtung der "Immanuel-Kant-Straße". Das Kind befindet sich beim Abbiegevorgang zu weit auf der Gegenspur der "Schillerstraße", weshalb sie mit ihrem Fahrrad frontal gegen das stehende Fahrzeug des 41-jährigen fährt. Das Kind schlägt mit ihrem Kopf gegen die Motorhaube und rollt sich auf der Motorhaube ab.

Infolge des Verkehrsunfalls erleidet das Kind Nasenbluten/Nasenschmerzen sowie Schmerzen im rechten Bein. Es wurde anschließend in die Klinik nach Höchst transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1600 EUR.

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Unfallzeit: Samstag, 21.09.2024, 15:14 Uhr Unfallörtlichkeit: 65439 Flörsheim-Wicker, Flörsheimer Straße

Ein 73-jähriger Fahrzeugführer aus Wiesbaden befuhr mit seinem weißen Mercedes GLC die Flörsheimer Straße in Wicker in Richtung Flörsheim.

Ein vor ihm fahrender PKW musste auf Höhe der Hausnummer 14 aufgrund eines parkenden Alfa Romeo, welcher etwas auf die Fahrbahn ragte, auf den linken Fahrstreifen ausweichen.

Da der Mercedes-Fahrer den nötigen Sicherheitsabstand nicht einhielt, übersah er den Alfa Romeo und fuhr auf diesen auf. Dabei überschlug sich der Mercedes. Der Fahrer, sowie die Beifahrerin des Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Die Beifahrerin des Mercedes musste zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen in das GPR-Klinikum nach Rüsselsheim.

Durch den Aufprall wurde der geparkte Alfa Romeo auf den davorstehenden Fiat Punto geschoben. Dieser wurde hierdurch ebenfalls beschädigt.

Der Mercedes und die geparkten PKW wurden beschädigt. Die jeweiligen Fahrzeugbesitzer kümmerten sich eigenständig um eine Abschleppung ihr Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30000 EUR.

Faulborn, PHK

KVD PD Main-Taunus

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell