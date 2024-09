PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Restaurantfenster eingeschlagen +++ In Fahrzeug eingebrochen +++ Unbekannter flüchtete nach Verkehrsunfall +++ ROADPOL Geschwindigkeitskontrollen

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus, Schwalbach am Taunus, Westring, Mittwoch, 18.09.2024, 15.40 Uhr bis Donnerstag, 19.09.2024, 17.40 Uhr

(fs)Einbrecher hatten es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstag auf ein Einfamilienhaus in Schwalbach am Taunus abgesehen. Die Täter gelangten im Westring zwischen Mittwoch, 15.40 Uhr und Donnerstag, 17.40 Uhr vermutlich über den Garten an den rückwärtigen Bereich des Hauses, wo sie erst den heruntergelassenen Rollladen hochschoben, um anschließend die Terrassentür aufzuhebeln. Sie durchsuchten sodann das Haus und konnten diverse Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro erbeuten. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise können Sie unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mitteilen.

2. Restaurantfenster eingeschlagen, Hofheim-Diedenbergen, Weilbacher Straße, Mittwoch, 18.09.2024, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 19.09.2024, 8.30 Uhr

(fs)Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Fensterscheibe in einem Restaurant in Hofheim-Diedenbergen eingeschlagen. Zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr konnten die Täter somit in das Restaurant eindringen, dort eine weitere Tür aufhebeln und anschließend unerkannt flüchten. Beute haben sie bei der Aktion nicht gemacht, sodass lediglich die Beschädigungen im Restaurant zurückbleiben. Wenn Sie Hinweise zu der Tat geben können, teilen Sie diese unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit.

3. In Fahrzeug eingebrochen, Hofheim am Taunus, Staufenstraße, Donnerstag, 19.09.2024, 16.10 Uhr

(fs)Am Donnerstagnachmittag haben Unbekannte in Hofheim die Fensterscheibe eines PKW eingeschlagen und Gegenstände entwendet. Die Täter waren gegen 16.10 Uhr in der Staufenstraße in einen schwarzen Audi eingedrungen und durchsuchten den Innenraum des Fahrzeugs. Entwenden konnten sie hierbei Dokumente. Die Polizei sucht Zeugen. Sollten Sie Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

4. Unbekannter flüchtete nach Verkehrsunfall, Hofheim am Taunus, Landesstraße 3017, Donnerstag, 19.09.2024, 21.52 Uhr

(ms)In Hofheim flüchtete am späten Donnerstagabend ein Unbekannter Fahrer nach einem Verkehrsunfall. Gegen 21:50 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem grauen Mitsubishi Outlander die Landesstraße 3017 aus Wildsachsen kommend in Richtung Eppstein-Bremthal. Zur gleichen Zeit fuhr eine bislang unbekannte Person in entgegengesetzter Richtung, welche in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Infolgedessen kollidierten beide PKW mit der jeweiligen linken Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am Mitsubishi wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. ROADPOL Geschwindigkeitskontrollen, Hofheim-Marxheim, Rheingaustraße, Freitag, 20.09.2024 1.40 Uhr bis 2.40 Uhr

(fs)Im Rahmen der ROADPOL Safety Days 2024 wurden am Freitag in Hofheim-Marxheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die vielbefahrene Rheingaustraße, bei der vermehrt Bürgerbeschwerden aufgrund der Fahrweise eingingen, wurde von 1.40 Uhr bis 2.40 Uhr von Polizeistreifen mit einem Lasermessgerät überwacht. Die überwiegende Mehrheit verhielt sich in dieser Nacht jedoch vorbildlich. Während der Einsatzzeit konnten drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, wobei der Höchstgemessene die zulässige Geschwindigkeit in der Dreißiger Zone um 24 km/h überschritt, weswegen nun ein Bußgeldverfahren auf ihn zukommt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell