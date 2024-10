Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall mit Unfallflucht

In der Nacht zu Sonntag kam es in Diepholz zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Straße Willenberg in Richtung Postdamm. Dabei touchiert er einen seitlich am Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Der Vorfall wurde durch Zeugen beobachtet.

Sulingen - Diebstahl eines Pedelecs

Am Freitag im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 13:00 Uhr kam es bei den Fahrradständern des hiesigen Busbahnhofes in der Bahnhofstraße zum Diebstahl eines Damenpedelec in mattschwarz. Das Pedelec war mit einem Kettenschloss angeschlossen. Wer Hinweise zu Zeugen oder Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Sulingen unter Tel.: 04271-9490.

Schwarme - Vermeintlicher Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

Am Sonntag, den 27.10.2024, gegen 04.15 Uhr, wurde durch einen Nachbarn eine Rauchentwicklung aus der Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Hoyaer Straße mit zwei bewusstlosen Personen in der betroffenen Wohnung gemeldet. Aufgrund der Erstmeldung waren Rettungskräfte und Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass die Personen Essen auf dem Herd vergessen hatten und eingeschlafen waren. Die beiden Personen zogen sich durch die Rauchentwicklung eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell