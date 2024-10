Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 26.10.2024

Diepholz (ots)

Diepholz - Unfallflucht mit einer verletzten Radfahrerin - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, den 24.10.2024, gegen 12:40 Uhr, ist es in Diepholz beim Kreisverkehr im Bereich der Flöthestraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Verletzten sei sie von einem Pkw angefahren worden, der den Kreisverkehr aus der Mollerstraße in Fahrtrichtung Starogarder Straße passiert habe. Der Fahrzeugführer habe die Verletzte mutmaßlich übersehen, die in diesem Moment den Kreisverkehr mit ihrem Fahrrad befuhr. Nach dem Zusammenstoß sei die Radfahrerin zu Boden gestürzt und habe sich hierbei leicht verletzt. Der Fahrzeugführer sei in Richtung Schlesier Straße weitergefahren und habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grünen Opel Corsa, älteren Baujahres, gehandelt haben. Das Fahrzeug weist vermutlich einen Lackschaden im Bereich der Fahrertür auf. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher bzw. flüchtigen Pkw liefern können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer 05441-9710.

Diepholz - Unfallflucht nach Verkehrsunfall

Am Freitag, den 25.10.24, parkte der Geschädigte, ein 66-Jähriger aus Bruchhausen-Vilsen, seinen Pkw gegen 08:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus in Diepholz. Als er gegen 14:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er diverse Beschädigungen an Tür und Stoßstange feststellen. Die Schäden wurden mutmaßlich durch ein ein-/ausparkendes Fahrzeug verursacht, welches sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Wer Beobachtungen zum Geschehen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter Tel.: 05441-9710 zu melden.

Lemförde - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 25.10.2024 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße (B51) in 49448 Hüde. Ein 23-jähriger Lemförder beabsichtigte dabei, mit seinem Pkw nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 43-jährigen Mannes aus den Niederlanden. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei der Niederländer leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Weyhe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, gegen 11:30 Uhr, befuhr eine 32-jährige Weyherin mit ihrem Fahrrad die Coulainer Allee in Fahrtrichtung Richtweg. Im dortigen Kreuzungsbereich beabsichtigte die Fahrradfahrerin den Kreuzungsbereich zu passieren und übersah dabei die aus der Straße Am Kuhzaun kommende und vorfahrtsberechtigte 44-jährige Weyherin mit ihrem Pkw, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Unfallhergang stürzte die 32-jährige Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde durch eine Rettungswagenbesatzung einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell