POL-DH: --- Mann wegen Volksverhetzung verurteilt

Diepholz (ots) - Weyhe - Trockner gerät in Brand In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Grundstraße ist am Dienstagnachmittag ein Trockner in Brand geraten. Bemerkt wurde der Brand durch Rauch in der Wohnung im 1.Obergeschoss. Die Bewohner orteten den Brand gegen 15.00 Uhr im Bad ihrer Wohnung. Sie ...

