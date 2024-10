Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrszeichen gekrümmt, Führerschein sichergestellt

Oberhausen (ots)

Am Mittwoch (09.10.), gegen 14:20 Uhr, kam es an der "Kleine Hülskathstraße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Daimler Vito beim Zurücksetzen ein Verkehrszeichen "krümmte". Das konnte von einem aufmerksamen Fußgänger beobachtet werden. Was er jedoch ebenso beobachten konnte: Nachdem der Fahrer mit seiner Beifahrerin die Folgen der Kollision begutachtet hatte, setzte er sich in sein Auto und fuhr einfach davon.

Vorbildlich: Der Fußgänger prägte sich das Kennzeichen ein und wählte sofort die 110. Folglich erhielt der Flüchtende zeitnah unangenehmen Besuch von Oberhausener Polizisten. Nachdem die Unfallbeteiligung des 43-jährigen Fahrzeugeigentümers an seiner Anschrift ermittelt werden konnte, ergab sich zudem der Verdacht, dass der Oberhausener sowohl Alkohol als auch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ihm wurde daher im Anschluss in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zusätzlich wurde eine Meldung ans Straßenverkehrsamt versandt und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell