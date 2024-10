Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Autoaufbruch: Smartphone klingelte, Handschellen klickten.

Oberhausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (08.10.) kam es gegen 01:33 Uhr auf der Nohlstraße in Oberhausen zu einem Fahrzeugaufbruch, infolgedessen der Tatverdächtige noch vor Ort angetroffen und festgenommen werden konnte. Unmittelbar nachdem sich der Mann an dem Fahrzeug des 40-jährigen Fahrzeugeigentümers zu schaffen gemacht hatte, erhielt dieser auf seinem Smartphone eine Benachrichtigung über die Öffnung seines Daimlers. Als der 40-Jährige daraufhin aus seinem Fenster schaute, staunte er nicht schlecht: Auf dem Fahrersitz seines Kombis saß ein ihm unbekannter Mann, der den Innenraum durchsuchte. Sofort wählte er den Polizei-Notruf, woraufhin mehrere Funkstreifenwagen zur Tatörtlichkeit eilten und den 49-Jährigen (niederländische Staatsangehörigkeit) noch auf dem Fahrersitz antrafen und festnehmen konnten. Darüber hinaus konnte bei ihm diverses, augenscheinliches Diebesgut sichergestellt werden. Den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mann erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

