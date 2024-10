Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Straßen Stunt schlägt fehl - Ehefrau verletzt ins Krankenhaus

Oberhausen (ots)

Am Sonntagmittag (06.10.), gegen 12:35 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Oberhausen zur Straße "Bauerfeld" gerufen. Als die Polizisten eintrafen, wurde eine Frau bereits in einem zuvor alarmierten Rettungswagen behandelt. Was war passiert? Laut mehreren Zeugen, die durch ein lautes Aufheulen eines Motors aufgeschreckt wurden, soll ein junger Kradfahrer (24) auf der Straße versucht haben, einen "Wheelie" zu kreieren, also nur auf dem Hinterrad zu fahren. Als Beifahrerin (Sozia) saß seine Ehefrau (ebenfalls 24) mit auf dem Krad; das war als der junge Mann die Kontrolle verlor, dann nicht mehr der Fall: Beide stürzten zu Boden. Eine Zeugin alarmierte daraufhin den Rettungsdienst, der die verletzte Frau nach einer ersten Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus transportierte. Eine Strafanzeige wurde gegen den "Stuntfahrer", der unverletzt blieb, gefertigt.

