POL-OB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Oberhausen: Schlag gegen Tätergruppierung in mehreren Städten

Oberhausen (ots)

Seit Anfang des Jahres 2024 häuften sich Anzeigen von älteren Menschen, deren Portemonnaies kurz nach dem Verlassen einer Bank gestohlen worden waren. Die Seniorinnen und Senioren waren häufig körperlich eingeschränkt und zum Beispiel mit einem Rollator unterwegs. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nahmen ihre Arbeit auf und fanden heraus: Eine bosnische Tätergruppierung war in Oberhausen und umliegenden Städten auf Diebestour unterwegs. Besonders perfide: Sie hatten vor allem ältere oder gebrechliche Menschen im Fokus. Hoben diese Geld am Automaten ab, wurden sie von der Tätergruppe angegangen und ihre Geldbörse samt Geldkarte entwendet. Oftmals bedienten sich die Täter direkt nach dem Diebstahl an den Geldkarten und setzten diese erneut am Automaten oder in Geschäften ein. Es entstand ein beträchtlicher finanzieller Schaden in fünfstelliger Höhe.

Nach den umfangreichen Ermittlungen wurden auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Duisburg Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle erwirkt. Diese wurden am heutigen Tag (01.10.) in mehreren Städten (Moers, Düsseldorf und Köln) unter Beteiligung von Spezialkräften umgesetzt. Es konnten insgesamt fünf Tatverdächtige festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Duisburg sowie des Kriminalkommissariats 22 der Polizei Oberhausen dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

