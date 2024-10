POL-OB: Foto-Fahndung der Polizei Oberhausen

Oberhausen (ots) - Am Freitagnachmittag (27.09.), gegen 17:50 Uhr, kam es der Nathlandstraße in Oberhausen Bermensfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 26-jährige Motorradfahrer auf der Nathlandstraße in Fahrtrichtung Essen unterwegs, als kurz vor der Einmündung zur Frintroper Straße ein schwarzer Kleinwagen dem Motorradfahrer die Vorfahrt ...

mehr