POL-OB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Oberhausen (ots)

Am Freitagnachmittag (27.09.), gegen 17:50 Uhr, kam es der Nathlandstraße in Oberhausen Bermensfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 26-jährige Motorradfahrer auf der Nathlandstraße in Fahrtrichtung Essen unterwegs, als kurz vor der Einmündung zur Frintroper Straße ein schwarzer Kleinwagen dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen hat. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Motorradfahrer ab, stürzte jedoch und verletzte sich dabei. Der Autofahrer jedoch fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern.

Die Ermittlerinnen und Ermittler vom Verkehrskommissariat suchen nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Kennzeichen des Fahrzeugs oder zur Identität des Unfallflüchtigen geben können. Melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail: Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.

