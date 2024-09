Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (20.09. bis 26.09.) sind in Oberhausen neun Wohnungseinbrüche angezeigt worden. In zwei Fällen blieb es bei einem Versuch.

In einem Fall gelangten die Täter in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und hebelten eine Wohnungstür auf. Sie durchwühlten die Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld ihres Opfers.

Die Polizei Oberhausen appelliert deshalb:

- Vergewissern Sie sich, wem Sie die Haustür öffnen.

- Melden Sie verdächtige Personen der Polizei, frei nach dem Motto: Besser einmal zu viel, als zu wenig.

- Sichern Sie Ihre Fenster und Türen noch zusätzlich. Tipps und Hinweise dazu bekommen Sie kostenfrei beim Technischen Sicherheitsberater der Polizei. Einfach Termin vereinbaren unter: 0208-826 4511

Geben Sie den Einbrechern keine Chance!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell