POL-OB: Einladung an Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Das neue #NMDO-Stickeralbum wird morgen (25.09.2024) wieder am interessierte Sammelteams ausgegeben.

Im Back-Café, Akazienstraße 103, in Oberhausen, liegen ab 15:00 Uhr die druckfrischen Stickeraben und -tüten bereit.

In diesem Jahr können nicht nur Omas und Opas mit Enkelkind die kostenlosen Exemplare abholen. Wir haben ganz gezielt unsere alleinstehenden Seniorinnen und Senioren eingeladen, die bei den #NMDO-Aktionen von sozial engagierten Jugendlichen als "Ersatzenkelkind" beim Sammeln und Einkleben der #NMDO-Sticker begleitet werden.

"Die Präventionskampagne "Nicht mit Deiner Oma - Nicht mit Deinem Opa - #NMDO" ist längst in der Mitte der Oberhausener Gesellschaft angekommen", sagt Polizeipräsidentin Dr. Sackermann. "Über dreißig Oberhausener Organisationen, Institutionen, Vereine und Schulen unterstützen uns als Kooperationspartner und helfen dabei, unsere Seniorinnen und Senioren zu informieren."

Die Idee: Beim gemeinsamen befüllen des von der Polizei Oberhausen entwickelten Stickeralbums mit dreißig Stickern lesen die Senioren auch immer wieder die vielen Verhaltensweisen und Tipps. In Verbindung mit den Erlebnissen rund um das Sammeln und Einkleben der Sticker finden die so mehrfach "konsumierten" Informationen einen Platz im Langzeitgedächtnis und stehen so schnell zur Verfügung, wenn die Senioren dann tatsächlich einmal in direkten Kontakt mit Betrügern kommen sollten.

Die engagierten Jugendlichen erhalten von Polizeipräsidentin Dr. Sackermann auf Wunsch den Engagementnachweis NRW »Füreinander.Miteinander - Engagiert im Ehrenamt«, den sie auch für ihren beruflichen Werdegang nutzen können. Er dokumentiert fachliche und soziale Kompetenzen und bescheinigt die im Engagement erworbenen Fähigkeiten.

Was erwartet die Medienvertreter vor Ort?

Bisher haben sich mehrere Dutzend Senioren und Jugendliche angemeldet, die gemeinsam bei Kaffee und Kuchen die ersten #NMDO-Sticker einkleben und sich dabei unterhalten.

Im Vorfeld bzw. Anschluss der Veranstaltung gibt es die Möglichkeit für Gespräche bzw. O-Töne mit den Beteiligten der Polizei sowie den Kooperationspartnern.

Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben, bitten wir um eine kurze Rückmeldung per E-Mail unter pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de. Aufgrund der schwierigen Parkplatzsituation wird eine frühzeitige Anfahrt empfohlen.

