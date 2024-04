POL-NI: Steimbke - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Nienstädt (ots) - (ma) An der Waldstraße in Nienstädt sind am vergangenem Mittwoch in dem angrenzenden Waldstück offensichtlich Tierköder, gespickt mit Nägeln bzw. Dachpappenstiften, ausgelegt worden. Ein Anwohner konnte beim Ausführen seines Hundes nicht verhindern, dass der Hund einen diesen Tierköder fraß. Das Tier wurde zu einer Tierärztin verbracht, die feststellte, dass sich in dem Darm des Hundes Nägel ...

