Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tierköder mit Nägeln ausgelegt

Nienstädt (ots)

(ma)

An der Waldstraße in Nienstädt sind am vergangenem Mittwoch in dem angrenzenden Waldstück offensichtlich Tierköder, gespickt mit Nägeln bzw. Dachpappenstiften, ausgelegt worden.

Ein Anwohner konnte beim Ausführen seines Hundes nicht verhindern, dass der Hund einen diesen Tierköder fraß.

Das Tier wurde zu einer Tierärztin verbracht, die feststellte, dass sich in dem Darm des Hundes Nägel verkantet hatten.

Der Hund konnte anschließend erfolgreich in der Tierklinik in Bielefeld operiert werden.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch; der Hundehalter erstattete am selben Tag eine Strafanzeige bei der Polizei Stadthagen.

