Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mit Spitzhacke auf Beutezug: Automaten in Oberhausen geknackt

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden gegen 00:26 Uhr des 23. September ereignete sich in einem 24-Stunden-Automatenkiosk in Schmachtendorf ein ungewöhnlicher Einbruch. Die Täter gingen mit roher Gewalt vor und nutzten eine Spitzhacke, um die Verkaufsautomaten des Kiosks zu beschädigen und Waren zu entwenden.

Nach Alarmierung der Polizei von einem Zeugen fanden die Beamten vor Ort eine Spitzhacke mitten im Verkaufsraum - das augenscheinliche Tatwerkzeug, mit dem die Glasscheiben mehrerer Automaten zerschlagen wurden. Glassplitter bedeckten den Boden des Kiosks. Durch den massiven Einsatz von Gewalt verschafften sich die Täter Zugriff auf die Automaten. Der genaue Umfang der Beute und der Wert der entwendeten Waren ist derzeit noch unklar.

Zeugen berichten von zwei jungen Männern, die kurz vor der Tat in der Nähe des Kiosks gesichtet wurden. Eine sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahme verlief zunächst ergebnislos, die Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell