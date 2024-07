Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen, Kappel - Auto beschädigt, Hinweise erbeten

Kappel-Grafenhausen, Kappel (ots)

Am Sonntag in der Zeit zwischen 14 und 22:30 Uhr kam es in der Rathausstraße offenbar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw beschädigt wurde und der Verursacher flüchtete. Nach derzeitigen Erkenntnissen parkte eine Frau ihren grauen Mercedes ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand Höhe Gebäude Nr. 33. Später konnte sie feststellen, dass das Auto am rechten hinteren Kotflügel verbeult und das kleine rechte hintere Fenster zerstört war. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07822 44695-0 zu melden.

