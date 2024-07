POL-OG: Biberach - Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Hohberg (ots) - Erfolg hatten am Montagmorgen Betrüger in Hohberg, als sie über die Kreditkarte ihres Opfer an Geld gelangten. Als Bankmitarbeiter gaben die Unbekannten sich gegen 11:30 Uhr am Telefon aus und gaukelten dem Angerufenen vor, dass Geldabhebungen auf seinem Konto versucht wurden. Zur Sicherung des Vermögens würde ein Mitarbeiter vorbei kommen und Bankkarte und dazugehörige Daten abholen. Nach der ...

mehr