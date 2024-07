Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Betrugsmasche, Hinweise Ihrer Polizei

Hohberg (ots)

Erfolg hatten am Montagmorgen Betrüger in Hohberg, als sie über die Kreditkarte ihres Opfer an Geld gelangten. Als Bankmitarbeiter gaben die Unbekannten sich gegen 11:30 Uhr am Telefon aus und gaukelten dem Angerufenen vor, dass Geldabhebungen auf seinem Konto versucht wurden. Zur Sicherung des Vermögens würde ein Mitarbeiter vorbei kommen und Bankkarte und dazugehörige Daten abholen. Nach der Übergabe kam es ersten Ermittlungen zu Folge zu mehreren Abhebungen. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch und es kam nicht zur Übergabe der Karte. In beiden Fällen wird der Abholer wie folgt beschrieben: 25-jähriger Mann, bekleidet mit blauem Jackett, weißem Hemd, schwarzer Hose und dunklen Schuhen. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnumer 07808 9148-0 um Hinweise zu der gesuchten Person.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

· Banken fordern Sie telefonisch nicht zu Überweisungen auf oder die EC-Karte an der Haustüre zu übergeben · Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, sondern legen Sie den Hörer auf. · Geben Sie die PIN nie an Dritte weiter! · Nicht einmal Geldinstitute oder Kreditkartenunternehmen kennen die PIN. Weder Amtspersonen (z.B. Polizeibeamte) noch Mitarbeiter von Geldinstituten werden deshalb legal nach der PIN fragen. · Sollte es dennoch zu einer Übergabe gekommen sein, sperren Sie telefonisch die Karte sofort. · Im Zweifel beenden Sie immer das Gespräch und wenden sich an die Polizei. · Sprechen Sie mit älteren Menschen in ihrem Bekanntenkreis / Nachbarschaft über dieses Phänomen

