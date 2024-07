Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Oberbruch - Gefährliche Körperverletzung

Bühl (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag im Oberkirchweg hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es kurz nach 17 Uhr zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen sechs Personen, die sich anschließend zur gefährlichen Körperverletzung entwickelte. Fünf Männer sollen einem 26-Jährigen dabei mehrfach ins Gesicht geschlagen und sich danach entfernt haben. Drei der Tatverdächtigen flohen in einem VW Sharan in unbekannte Richtung, während sich zwei Personen zu Fuß von der Örtlichkeit entfernten. Die zwei Männer im Alter von 39 und 41 Jahren konnten jedoch nach kurzer Fahndung in der Umgebung von den Beamten des Polizeireviers Bühl ergriffen und vorläufig festgenommen werden. Grund für die Auseinandersetzung dürften nach ersten Erkenntnissen ausstehende Geldschulden des Geschädigten sein. Dieser wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Den mutmaßlichen Tätern wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die Hintergründe des Disputs sind nun Gegenstand der Ermittlungen. /st

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell