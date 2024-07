Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Brandstiftung

Bühl (ots)

Bisher unbekannte Täter setzten am Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr, mehrere Spannplatten und einen Einkaufswagen auf der Gebäuderückseite eines Einkaufsmarktes in der Bühlertalstraße in Brand. Durch den Brand wurden Deckenteile der Außenfassade beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Brandstiftung geben können, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 beim Polizeirevier in Bühl zu melden. /vo

