Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Einbruch in Lebensmittelmarkt, Hinweise erbeten

Rastatt, Plittersdorf (ots)

Am Sonntagabend verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelmarkt in der Fährstraße. Nach ersten Erkenntnissen hat der Einbrecher kurz vor 23:30 Uhr gewaltsam die Schiebetür überwunden und versuchte im Inneren des Markts den Tresor eines weiteren Geschäftes zu öffnen und beschädigte dabei umliegendes Inventar. Durch die Auslösung des Alarms entfernte sich der Täter unverrichteter Dinge. Laut eines Augenzeeugen soll der Unbekannte in einer offenbar schwarzen Mercedes C- oder E-Klasse mit zwei weitere Fahrzeuginsassen in Richtung Rhein geflüchtet sein. Zum Diebesgut sowie zur Höhe eines entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Die Beamten des Polizeireviers Rastatts haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell