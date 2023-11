POL-PDWIL: Erstmeldung - Verkehrsstörungen durch Schweren Verkehrsunfall auf der L 141 Nähe Salmrohr

Spangdahlem (ots) - Am Sonntag, dem 19.11.2023, kam es am Morgen zu einer Verkehrsunfallflucht auf der A60 in Fahrtrichtung Wittlich in der Abfahrt der Anschlussstelle Spangdahlem. Hierbei kam nach derzeitigem Ermittlungsstand ein silber-grauer VW Golf 7 oder Golf 7 Variant im Kurvenbereich der Abfahrt Spangdahlem nach links von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrsschild, sowie zwei Leitpfosten. Der flüchtige Pkw dürfte ...

mehr