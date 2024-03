POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Einbruch in Wohnhaus

Calw (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Calw-Altburg Leergut aus einem Supermarkt entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten in der Zeit zwischen Dienstag, 23 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr, unberechtigt in das Innere eines Supermarkts in der Bouwinghausenstraße. Nach dem sie sich in der Folge gewaltsam Zutritt in das dort befindliche Leergutlager verschafft hatten, entwendeten sie ...

mehr