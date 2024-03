Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Leergut geklaut - Zeugen gesucht

Calw (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Calw-Altburg Leergut aus einem Supermarkt entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten in der Zeit zwischen Dienstag, 23 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr, unberechtigt in das Innere eines Supermarkts in der Bouwinghausenstraße. Nach dem sie sich in der Folge gewaltsam Zutritt in das dort befindliche Leergutlager verschafft hatten, entwendeten sie mehrere Getränkekisten im Gesamtwert von etwa 120 Euro und gingen anschließend flüchtig.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

