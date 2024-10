Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Diebstahl aus Fahrzeug: Beifahrerscheibe eingeschlagen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

In der Nacht zum 28.09. verübten unbekannte Täter in der Altenberger Straße einen Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug. Die Fahrerin hatte ihren Honda am Abend des 27.09. gegen 22:00 Uhr dort abgestellt. Als sie wenige Stunden später zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen und ihre auf dem Sitz abgelegte Handtasche samt Bargeld und Mobiltelefon gestohlen worden war. Die Tat ereignete sich trotz des regen Betriebs in der Umgebung einer Diskothek, was die Täter jedoch scheinbar nicht abschreckte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Appell der Polizei:

"Wertsachen im Auto - ein Geschenk für Diebe!" Wir raten eindringlich dazu, keine Handtaschen, Laptops oder andere Wertgegenstände sichtbar im Auto zu lassen. Ein Einbruch dauert nur Sekunden und verursacht nicht nur materiellen Schaden, sondern auch erheblichen Ärger. Denken Sie daran: Es sind nicht nur die Wertsachen, die verloren gehen - auch persönliche Daten und Erinnerungen können unwiederbringlich sein. Schützen Sie sich und Ihre Habseligkeiten, indem Sie diese stets aus dem Sichtfeld der Täter nehmen.

Können Sie einen Hinweis zu verdächtigen Beobachtungen in der fraglichen Zeit geben? Dann melden Sie sich bitte bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Verkehrskommissariats unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell