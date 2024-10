Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Doppelt dreister Verkehrsteilnehmer

Oberhausen (ots)

Am Montagnachmittag (30.09.) wurden mehrere Streifenwagen der Polizei Oberhausen aufgrund einer Auseinandersetzung zur Schweriner Straße alarmiert. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich darüber hinaus der Verdacht, dass ein 53-jähriger Beteiligter zuvor alkoholisiert mit seinem Auto gefahren war. Ihm wurde daher im Anschluss der Sachverhaltsaufnahme in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sowie sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Vier Stunden später erschien der 53-Jährige erneut an der Örtlichkeit. Auf Nachfrage der Beamten gab er an, er werde sich gleich abholen lassen. Doch weit gefehlt: Wenige Minuten später kam den Polizisten auf der Stralsunder Straße das soeben noch geparkte Fahrzeug entgegen - hinter dem Steuer: Der 53-Jährige, der wahrscheinlich durch eine Art "Zweitschlüssel" via App den Wagen gestartet hatte.

Was jetzt folgte, kannte der Tatverdächtige bereits: Ein weiteres Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinfluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell