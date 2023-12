Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Dernbach (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße (Industriegebiet) in Dernbach. Der / die Unfallverursacher/- in beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten PKW Audi A6 Avant. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

