POL-VK: Aufbruch Magazincontainer

Riegelsberg (ots) - Am 11.04.2023, um 01:29 Uhr, wurde die PI Völklingen darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Hochstraße in Riegelsberg zwei Pferde laufen würden und Pkws beschädigt würden. Die Pferde konnten in der Hixberger Straße festgestellt werden und wurden von der Verantwortlichen auf die Weide zurückgeführt. Bislang konnten keine Beschädigungen an Fahrzeugen festgestellt werden. Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in ...

mehr