Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (27.9. bis 03.10.) sind in Oberhausen fünf Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall gelangten unbekannte Täter über den Garten und durch die Terrassentür in das Haus. Sie durchwühlten die Wohnung und entwendeten Geldbörsen und Bargeld.

Weiterhin ist es Einbrechern gelungen in eine Wohnung in Sterkrade einzudringen. Sie hebelten das Fenster der Erdgeschosswohnung auf und suchten dann in Schränken nach Bargeld und Wertgegenständen.

Um Ihre Sicherheit zu erhöhen, ist es wichtig, sich der Schwachstellen in den eigenen vier Wänden bewusst zu sein. Welche das sind und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um diese zu beheben, dazu berät Sie kostenfrei der technische Sicherheitsexperte der Polizei Oberhausen. Rufen Sie an und vereinbaren einen Termin unter der Telefonnummer 0208-826-4511

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell