Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Innerhalb kürzester Zeit zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis

Annweiler (ots)

Gleich zwei Männer (40 und 28 Jahre alt), die ihr Auto ohne gültige Fahrerlaubnis führten, stellte eine Streife der Polizei Annweiler am Donnerstagnachmittag fest. Kurz nach halb vier und kurz nach fünf fanden die Kontrollen in der Hahnenbach- und in der Landauer Straße statt. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrzeughalter wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis belangt werden können. Auch diese entsprechende Verfahren werden eingeleitet, wenn der Fahrer nicht zugleich Halter ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell