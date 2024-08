Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher erbeuten größere Mengen Heizungs- und Sanitärzubehör aus Kupfer

Stade (ots)

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht zwischen 23:15 h und 23:40 h in Stade-Wiepenkathen im Gewerbegebiet "Alten Dorfstraße" nach dem Aufschneiden mehrerer Maschendrahtzäune auf das Gelände eines dortigen Gewerbebetriebes gelangt.

Anschließend wurde an einer dortigen Lagerhalle ein Fenster eingeschlagen. So in das Gebäude eingestiegen, wurden anschließend Transportboxen mit Kupferrohren und -anschlüssen beladen und diese dann entwendet.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug in der Nähe des Tatortes gewesen sein müssen.

Der angerichtete Sachschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeug bzw. sonstige sachdienliche Angaben bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell